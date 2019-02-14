{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Минфин РФ обсуждает вопрос снятия санкций США с "Группы ГАЗ"

Включение в санкционный список ведет к заморозке активов в США, а для американских граждан - запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями
Министр финансов РФ Антон Силуанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ работает по вопросу снятия санкций США с "Группой ГАЗ". Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о снятии санкций с "Группы ГАЗ".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций против нескольких российских должностных лиц, бизнесменов и ряда компаний. Среди них оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании. Под санкции, в частности, попали: "Русал", холдинги En+, "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", "Группа ГАЗ", агрохолдинг "Кубань" и инвестиционная компания B-Finance. Включение в санкционный список ведет к заморозке активов в США, а для американских граждан - запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Источник: операторам, не получившим оборудование для закона о Рунете, разрешат работать
Читать полностью