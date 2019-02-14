Российская компания откроет под Ульяновском производство композитных изделий в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Стеклонит" (входит в Группу компаний "Рускомпозит") создаст производство изделий из композитных материалов будет создано в Ульяновской области к лету 2019 года. Соглашение об этом подписано в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В тексте соглашения говорится, что компания будет производить крупногабаритные изделия из полимерных композитных материалов для отрасли альтернативной энергетики, судо- и машиностроения, а также сферы ЖКХ. Предприятие будет создано на территории индустриального парка "Платформа" в Портовой особой экономической зоне Ульяновской области.

"Мы будем находиться в свободной таможенной зоне, что является крайне важным для компании, закупающей за границей связующие компоненты, которые не производят в России. К лету 2019 года планируем запустить площадку в работу", - приводятся слова председателя совета директоров Группы компаний "Рускомпозит" Сергея Фахретдинова в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

В сообщении также говорится, что после получения статуса резидента особой экономической зоны компания планирует начать завоз и монтаж технологического оборудования. Компания намерена установить на предприятии уникальный пятиосевой обрабатывающий центр для изготовления моделей из различных материалов с минимальным использованием ручного труда. Модульная конструкция станка позволяет использовать его для реализации различных задач и применять на разных типах производства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.