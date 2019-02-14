Тульская область в первый день форума в Сочи заключила соглашения на 20 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Тульской области в первый день работы Российского инвестиционного форума в Сочи подписало соглашения с инвесторами на общую сумму более 20 млрд рублей. Сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Делегация Тульская область заключила 20 инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут реализовывать проекты по цифровой экономике. Проекты также планируется реализовать в сфере металлургии, сельского хозяйства, энергетики. Заключенные соглашения принесут региону более 20 млрд рублей инвестиций", - сказали в пресс-службе.

Среди наиболее крупных проектов - строительство компанией "Мираторг" ферм для крупного рогатого скота и предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля, общей стоимостью около 4,2 млрд рублей. А также реконструкция энергоблока, в которую Щекинская ГРЭС направит 7,5 млрд рублей.

"Кроме того, подписаны соглашения с компаниями "Промет" о строительстве завода по выпуску металлических дверей на сумму около 1,2 млрд рублей, "ЭР-Телеком Холдинг", которая намерена реализовать проект по развитию телекоммуникационной инфраструктуры с объемом вложений порядка 500 млн рублей. Около 140 млн рублей вложит фирма "ПКФ Радимакс" в строительство чугунолитейного завода в Щекинском районе", - отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.