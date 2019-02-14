Пермский край и Республика Саха договорились об обмене опытом в сфере IT-технологий

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пермский край и Республика Саха (Якутия) договорились об обмене опытом в сфере IT-технологий, рассказал журналистам губернатор Пермского края Максим Решетников после подписания соглашения между регионами на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы получили большой импульс, когда правительство Москвы передало свои 23 [информационные] системы, [которые автоматизируют различные функции органов власти], мы их адаптировали, доработали и готовы бесплатно передавать эти системы регионам. Одним из первых регионов была [Республика] Саха (Якутия), они взяли два наших продукта - портал "Управляем вместе" и систему закупок. В Якутии есть значимый IT-кластер, коллеги нам предложили посмотреть и все, что может пригодиться, взять", - рассказал Решетников.

Соглашение предусматривает мероприятия по обмену опытом, наработками и практическими навыками в области инноваций, цифровых технологий, внедрению инновационных подходов в области подготовки IT специалистов.

"Обмен решениями между регионами позволяет не только сэкономить деньги, он позволяет сэкономить время. Когда ты берешь готовую систему, [где] бизнес-процессы уже выстроены, ты обучаешь своих сотрудников и быстро можно все это внедрить", - отметил глава Пермского края.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.