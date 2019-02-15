Авиакомпания "Якутия" получит более 1 млрд рублей субсидий в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей составит размер субсидии региональных властей на поддержку авиакомпании "Якутия" в 2019 году, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В декабре 2018 года Николаев сообщил журналистам, что деятельность авиакомпании "Якутия", имеющей крупную задолженность перед лизингодателями, будет стабилизирована в течение полугода. Он сообщил, что была проведена реструктуризация кредиторской задолженности авиакомпании перед банками.

"В 2019 году мы предполагаем сумму в размере не менее 1 млрд рублей в качестве субсидии для авиакомпании "Якутия". Причем эту субсидию будем давать на достаточно постоянной основе. Мы также рассчитываем на федеральную помощь, ведем предварительные переговоры", - сказал Николаев.

Глава региона добавил, что большинство предписаний Росавиации выполнено.

"Практически все ограничения сняты, кроме полетов на международные рейсы. Компания идет на поправку", - отметил он, добавив, что до наступления летнего сезона ограничения на международные перелеты могут быть сняты.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. Ранее Росавиация по итогам внеплановой проверки приняла решение о прекращении с 5 ноября 2018 года выполнения международных рейсов авиакомпанией "Якутия". Компания сообщала о принятии плана по устранению выявленных замечаний.