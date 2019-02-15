В электромобилях Tesla появился "режим собаки"

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. В выпускаемых компанией Tesla электромобилях появились две новые опции в программном обеспечении - "режим собаки" и "режим часового". Об этом сообщили представители фирмы, разместив на ее официальной странице в Twitter видеоролик, демонстрирующий работу данных опций.

"Режим собаки" позволяет оставлять домашних питомцев в запертой машине, не опасаясь, что они умрут от удушья и высокой температуры. Для этого владельцу нужно нажать на сенсорном дисплее приборной панели электромобиля соответствующую кнопку. На экране появятся надписи: "Мой хозяин скоро вернется" и "70 градусов по Фаренгейту (21,1 градуса по Цельсию - прим. ТАСС)". Одновременно включится кондиционер.

Основатель компании - предприниматель Илон Маск пообещал внедрить "режим собаки" в октябре прошлого года в ответ на просьбу одного из подписчиков на его Twitter.

Кроме того, у электромобиля усовершенствована противоугонная система. "Режим часового" предполагает отслеживание ситуации вокруг машины с помощью видеокамер. Бортовой компьютер будет фиксировать любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю. Оповещение об этом автоматически отсылается на мобильное устройство владельца.

При попытке проникновения в машину аудиосистема Tesla будет включать классическую музыку на максимальную громкость.

Маск учредил компанию в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто. Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания выпускает седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X.