Яровая внесла в Госдуму проект о расширении возможностей для туризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект о расширении возможностей для развития туризма, в том числе круизного судоходства, на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

"Развитие туризма на Дальнем Востоке - это новые экономические возможности, раскрытие природно-рекреационного потенциала регионов и, конечно же, народная дипломатия", - сказала Яровая. В связи с этим она считает важным создание упрощенных процедур и стимулов к организации туризма.

Законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли. Дальний Восток уникален своей природой, бальнеологическими ресурсами, гастрономическим разнообразием, отметила политик. "Мы предлагаем расширить возможности иностранных гостей, прибывших по электронной визе, и дать им право путешествовать по всему Дальнему Востоку", - подчеркнула она.

По мнению Яровой, развитие туризма на Дальнем Востоке - "это в первую очередь новые жизненные перспективы для дальневосточников, для предпринимательской инициативы, это создание рабочих мест, точка приложения креативных идей, новый ресурс для развития Дальнего Востока в целом". "Учитывая, что реализация данного предложения возможна только после введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета "Мир", предлагаем установить отложенный срок вступления в силу норм с 1 января 2022 года", - сообщила депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается дать право органам местного самоуправления разрабатывать муниципальные программы развития туризма. "Это важно и для жителей регионов (которые могут заранее планировать и понимать, какие рабочие места появятся, какой деятельностью можно заняться), и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма", - пояснила вице-спикер Госдумы.

Единые методические рекомендации

Также законопроектом предлагается дать Ростуризму полномочие разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных программ развития туризма. "Сегодня регионы уже могут принимать программы развития туризма. Однако, по выводам Счетной палаты, ни в одной региональной программе в полном объеме не нашли отражения все показатели развития туризма, закрепленные в стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года", - отметила автор инициативы.

В частности, по ее словам, только три региона из 85 субъектов РФ в своих программах предусмотрели создание и развитие детского и молодежного туристского кластера. А мероприятия по развитию соцтуризма предусмотрены только в 27 региональных программах. "Очевидно, что принятие единых федеральных методических рекомендаций по разработке региональных и муниципальных программ позволит регионам скорректировать свои программы с учетом установленных в стратегии целевых показателей, а также в дальнейшем более полным образом синхронизировать принимаемые региональные и муниципальные программы с разрабатываемой стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года", - заключила парламентарий.