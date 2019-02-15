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Российский инвестиционный форум - 2019

АСИ намерено обучить 5 тыс. управленцев работе с данными в цифровой экономике

Гендиректор агентства Светлана Чупшева отметила, что эта образовательная программа нужна для выполнения задач Национальной технологической инициативы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Участие в образовательных программах по управлению данными и практиками в цифровой экономике в течение 2019 года могут принять не менее 5 тыс. управленцев всех уровней власти. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Российском инвестиционном форуме в Сочи Светлана Чупшева.

"Мы запустили программу CDO - это управление, основанное на данных, в регионах, которая тоже огромным спросом стала пользоваться у регионов. Мы там уже сформировали первые пилотные проекты по управлению данными, и мы в этом году будем масштабировать этот проект, открывать центры компетенций по управлению проектами и практиками в цифровой экономике. Мы планируем 5 тыс. специалистов управленцев федерального, регионального, муниципального уровня провести через эти образовательные треки", - сказала она на сессии "Подготовка кадров для реализации национальных проектов".

Чупшева отметила, что эта образовательная программа во многом необходима для выполнения задач Национальной технологической инициативы (НТИ). "Мы не можем сегодня запускать серьезные изменения, решать какие-то глобальные задачи, быть конкурентоспособными без необходимых кадров", - добавила она.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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