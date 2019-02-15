Мнучин назвал продуктивными встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ

ТАСС, 15 февраля. Министр финансов США Стивен Мнучин, вместе с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером возглавляющий делегацию американского правительства в Пекине на очередном раунде консультаций по вопросам торговли, назвал продуктивными встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Продуктивные встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером", - написал он.

Ранее в четверг агентство Kyodo сообщило, что представители Китая и Соединенных Штатов завершили очередной раунд переговоров. По его данным, в виду имеющихся разногласий между двумя странами срок разрешения торгового спора, который истекает 1 марта текущего года, может быть отложен.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.