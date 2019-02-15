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Российский инвестиционный форум - 2019

Электробусы могут появиться в качестве общественного транспорта в Севастополе

Также город планирует участвовать в проекте Минэнерго, в рамках которого в регионах построят около 100 автогазозаправочных станций

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя рассматривают возможность приобретения электробусов для запуска на маршрутах общественного транспорта. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

"Обсуждали поставки электробусов в Севастополь", - сказал он, добавив, что переговоры велись с одним из белорусских предприятий.

Кроме того, Севастополь планирует войти в проект Минэнерго РФ, в рамках которого в регионах будет построено около 100 автогазозаправочных станций. Это позволит повысить качество топлива и скорость заправки по сравнению с тем, что предлагают существующие сейчас станции.

"Севастополь будет одним из первых, кто будет участвовать в этой программе. Это делает участник Свободной экономической зоны. Объем инвестиций составит более 160 млн рублей, проект планируется реализовать в этом году", - уточнил Овсянников.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастопольРоссийский инвестиционный форум - 2019
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