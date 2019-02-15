Bloomberg: США могут запретить зарубежным компаниям сотрудничать с венесуэльской PDVSA

ТАСС, 15 февраля. Власти США рассматривают возможность введения запрета для иностранных предприятий на сотрудничество с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Такие меры связаны с планами Соединенных Штатов ослабить власть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол, передает агентство, также не исключил подачу властями США заявления о банкротстве дочерней компании PDVSA Citgo Petroleum. Согласно информации агентства, компания сможет избежать банкротства в случае смены власти в Боливарианской Республике.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства. Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, в среду назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров PDVSA, а также директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum, действующей в США.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.