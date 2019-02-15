ТМХ рассчитывает на скорое завершение сделки по покупке венгерской Dunakeszi

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает в ближайшее время закрыть сделку по покупке до 100% венгерской компании Dunakeszi, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на Российском инвестиционном форуме.

"Подождем пару недель, и мы точно обозначим сроки. По нашим сведениям, решения все в Венгрии приняты. Это чистая механика процесса", - сказал он.

Ранее ТМХ планировал закрыть сделку в 2018 году.

Информация о намерениях ТМХ купить долю в Dunakeszi впервые появилась осенью 2016 года, однако до этого момента речь шла сначала о блокпакете, затем - о доле до 50%, а в сентябре 2018 года Липа сообщил ТАСС, что холдинг намерен приобрести до 100% долей компании.

Глава ТМХ говорил, что поставки с венгерского предприятия предполагаются в первую очередь внутри страны, но возможны и в другие европейские страны. В начале июня 2017 года совладелец ТМХ Андрей Бокарев пояснял, что холдинг хочет обменять долю в компании на предоставление заказов. По его словам, речь идет о заказах на обслуживание техники, которую ТМХ поставляет в Восточную Европу и которая там уже используется. В августе 2016 года было зарегистрировано ООО "Трансмашхолдинг Венгрия".

О компаниях

Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо "Венгерских железных дорог", сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.

АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.

Летом 2018 года владельцы 100% ТМХ и 100% "Локотех-Сервиса", предприятий по обслуживанию подвижного состава, объединили активы. Французская Alstom Holdings, прежде владевшая 33% "Трансмашхолдинга", получила 20% в новой структуре. Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4% в новой структуре. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.