МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

"Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года", - сказал Миллер по итогам переговоров в Пекине с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества компаний. Основной темой стал ход подготовки к началу поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Отдельное внимание на встрече стороны уделили проектам поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока и по "западному" маршруту. Отмечено, что по итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером природного газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году.

"При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов", - отмечается в сообщении.

Миллер и Ван Илинь также обсудили ход взаимодействия в области газовой электрогенерации, использования газомоторного топлива, подземного хранения газа, в сфере науки и культуры.

21 мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

В июле 2017 года "Газпром" и CNPC заключили дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту, заключенному сторонами в 2014 году.

В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

