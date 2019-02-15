Кузбасская компания откроет цех сборки горнопроходческой техники в Севастополе к 2021 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Промтехника" из Кемеровской области планирует к 2021 году создать в индустриальном парке Севастополя "Гераклид" цех по сборке и сервисному обслуживанию горнопроходческой техники. Планируется наладить поставки продукции предприятия в регионы Юга России и в Колумбию, сообщил ТАСС в пятницу директор Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Проект по созданию производства горнопроходческой техники появился, поскольку неподалеку находятся потребители - та же Ростовская область. Плюс эта компания может экспортировать в соседние страны и в дальнее зарубежье. Например, компания "Промтехника" в преддверии реализации проекта завода подписала соглашение с Колумбией", - сказал Курков.

Директор корпорации добавил, что объем инвестиций в проект составит около 700 млн рублей. На первом этапе на севастопольской площадке будет идти крупноузловая сборка и сервисное обслуживание машин, а будущем возможна локализация полного цикла производства. Завод может начать работу к концу 2021 года.

По словам Куркова, вопрос экспорта машин в Колумбию будет прорабатываться и инвестором, и правительством Севастополя, целесообразно наладить поставки через Севастопольский морской порт.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.