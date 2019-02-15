"МРСК Центра" вложит 6,1 млрд рублей в модернизацию энергетики Орловской области

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "МРСК Центра" вложит порядка 6,1 млрд рублей в модернизацию и цифровизацию электросетевого комплекса Орловской области. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"ПАО "МРСК Центра" планирует вложить 6,1 млрд рублей в мероприятия по модернизации электросетевого комплекса в Орловской области. Соглашение действует до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает повышение надежности и управляемости питающих центров, электрической сети, модернизацию и расширение системы интеллектуального учета, а также повышение качества обслуживания потребителей и создание для них современных мобильных сервисов.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.