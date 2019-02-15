Власти Чечни подписали на форуме в Сочи соглашения на общую сумму около 9 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни подписали на форуме в Сочи соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму около 9 млрд рублей, в результате которых планируется создать около 1 тыс. рабочих мест, сообщил журналистам в пятницу председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"За два дня подписаны до 10 проектов в различных сферах экономики, это сельское хозяйство, промышленность, строительство. Общая сумма около 9 млрд рублей. Предполагается создать до 1 тыс. рабочих мест, значительная часть из которых - высокотехнологические", - отметил Хучиев.

По его словам, инвестиционная политика руководства республики и условия, созданные при поддержке федерального центра, позволили в прошлом году увеличить объем внебюджетных инвестиций в регион на 7,1% по сравнению с 2017 годом. "Это явный показатель того, что инвестиционная составляющая республики улучшается. Те условия, которые создаются в том числе через реализацию национальных проектов и госпрограмм, дают конкретные результаты в виде реализуемых инвестиционных проектов", - добавил Хучиев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.