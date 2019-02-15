СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в Сочи к 2030 году достигнут 1 трлн рублей, сейчас каждый инвестиционный форум приносит около 50 млн рублей вложений в курорт. Об этом сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов на встрече с послом Франции в России в рамках Российского инвестиционного форума.

"Примерно 50 млн рублей инвестиций каждый инвестфорум нам приносит. Мы планируем до 2030 года вложить в Сочи инвестиций до 1 трлн рублей. Нам есть над чем работать, есть куда вкладывать деньги. Есть Лазаревский район, прибрежная часть, где мы хотим построить и открытые бизнес-центры, и спортивные объекты, и объекты размещения, и развлечения. Мы инвестиционно-привлекательный город, интерес к нам не угасает, чему мы очень рады", - сказал мэр курорта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.