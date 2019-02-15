{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" планирует вывести сервис каршеринга на международный рынок

Директор компании Грег Абовский также сообщил, что в автопарке "Яндекс.Драйва" около 8 тыс. автомобилей, большинство из которых в Москве
Описание
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" собирается развивать свой сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" и вывести его на международный рынок, сообщил в ходе телефонной конференции операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

На эту тему

"Сейчас в автопарке "Яндекс.Драйва" около 8 тыс. автомобилей, причем большинство из них в Москве, - сказал Абовский. - В декабре мы запустили сервис в Санкт-Петербурге и стали там крупнейшим игроком. Мы планируем развивать его и в других российских городах. Мы рассматриваем возможность выхода на международный рынок".

"Яндекс.Драйв", который мы запустили только в феврале 2018 года, стал номером один в России, номером два в Европе и номером три в мире, - сказал генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. - Я считаю, что "Драйв" обладает большими возможностями для выхода на международные рынки".

Сервис "Яндекс.Драйв" заработал в Москве в феврале 2018 года. За девять месяцев работы сервиса водители совершили около 7 млн поездок. В декабре 2018 года сервис был запущен в Санкт-Петербурге.

Теги
Россия
Российский инвестиционный форум - 2019
Новый автовокзальный комплекс с гостиницей за 130 млн рублей построят в Анапе
Проект реализуют с 2019 до 2022 годы
Читать полностью