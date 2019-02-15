"Яндекс" планирует вывести сервис каршеринга на международный рынок

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" собирается развивать свой сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" и вывести его на международный рынок, сообщил в ходе телефонной конференции операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Сейчас в автопарке "Яндекс.Драйва" около 8 тыс. автомобилей, причем большинство из них в Москве, - сказал Абовский. - В декабре мы запустили сервис в Санкт-Петербурге и стали там крупнейшим игроком. Мы планируем развивать его и в других российских городах. Мы рассматриваем возможность выхода на международный рынок".

"Яндекс.Драйв", который мы запустили только в феврале 2018 года, стал номером один в России, номером два в Европе и номером три в мире, - сказал генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. - Я считаю, что "Драйв" обладает большими возможностями для выхода на международные рынки".

Сервис "Яндекс.Драйв" заработал в Москве в феврале 2018 года. За девять месяцев работы сервиса водители совершили около 7 млн поездок. В декабре 2018 года сервис был запущен в Санкт-Петербурге.