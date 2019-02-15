Гипермаркет на участке в 5,7 га возведут в Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Гипермаркет строительных и отделочных материалов построят на земельном участке площадью 5,7 га в районе Западного обхода Краснодара, инвестор вложит в проект 1,4 млрд рублей. Соглашение об этом подписано на Российском инвестиционном форме в Сочи, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации Краснодара.

Территория Западного обхода Краснодара является динамично развивающимся районом города. Здесь сосредоточены крупные производственные мощности, в том числе с вложением иностранного капитала: машиностроительный завод концерна КЛААС, логистический центр немецкой компании Stihl. В микрорайоне ведется активная жилая застройка. Государственная компания "Автодор" разработала проект по строительству скоростной дороги М-4 "Дон" на участке дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК), которая позволит без пробок доехать до моста через Керченский пролив.

"Крупный торговый центр отделочных и строительных материалов планируется построить в районе ул. Западный обход в Краснодаре <…> Будет возведен на территории 5,7 га. Вместе со зданием торгового центра построят парковку на 1169 парковочных мест. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трехстороннее соглашение о строительстве подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, мэр Краснодара Евгений Первышов, генеральный директор ООО "Торговый комплекс" Алексей Прокопенко.

Компания-инвестор строительства входит в группу компаний строительного холдинга ROMEX (Ромекс), которая более 20 лет работает на рынке недвижимости Краснодарского края. Компания занимается строительством жилой, коммерческой недвижимости, инвестициями в социально- значимые объекты. В числе реализованных проектов мегацентры "Красная площадь" в разных городах Кубани, торговый комплекс международной компании-ритейлера "Леруа Мерлен" в Краснодаре, ледовый дворец в Армавире и стадион "Спартак" в Геленджике.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.