Индустриальный парк в моногороде Дагестанские огни планируют создать до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют в четвертом квартале 2019 года создать индустриальный парк "Дагестанские огни" в одноименном моногороде, который в декабре 2018 года получил статус территории опережающего развития (ТОР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

Ранее сообщалось, что для развития моногорода Дагестанские огни проводится комплекс мер по созданию индустриального парка "Дагестанские огни". В этих целях сформирован и передан моногороду земельный участок площадью 150 га.

"На сегодняшний день разработан сетевой график по созданию индустриального парка "Дагестанские огни". Ориентировочная дата создания - четвертый квартал 2019 года, возможно раньше", - пояснили в министерстве.

Как рассказали в пресс-службе, в ближайшее время необходимо будет определить управляющую компанию, затем подготовить и предоставить в уполномоченный орган пакета документов и заявки на получение статуса индустриального парка, а также присвоить статус.

Как отмечается, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории планируемого к созданию индустриального парка.

ТОР "Дагестанские огни"

Пятнадцатого декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития на территории городского округа Дагестанские огни. Ожидалось, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующей организации, повысить инвестиционную привлекательность региона, создать более 850 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в размере более 4,4 млрд рублей.

В настоящее время заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов, предусматривающих, в частности, производство фасадных отделочных материалов, строительство предприятия по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, строительство тепличного комплекса в городе и цеха по производству сухофруктов, организацию производства минеральной и бутилированной воды, строительство консервного завода.

Кроме того, на территории предусматривается закладка виноградников, яблоневых, сливовых и персиковых садов, производство соков из овощей и ягод, строительство рыбоводческого хозяйства и предприятия по рыбопереработке.

Минимальный объем капитальных вложений в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОР определен в размере 2,5 млн рублей.