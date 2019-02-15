Лавров и глава МИД Германии обсудили в Мюнхене реализацию проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - информировали в министерстве.

Кроме того, стороны рассмотрели политическое урегулирование конфликта в Сирии в контексте итогов состоявшегося накануне сочинского саммита астанинского формата, а также кризис на Украине.