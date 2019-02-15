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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров и глава МИД Германии обсудили в Мюнхене реализацию проекта "Северный поток - 2"

Стороны также рассмотрели политическое урегулирование конфликта в Сирии в контексте итогов состоявшегося ранее сочинского саммита астанинского формата

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - информировали в министерстве.

Кроме того, стороны рассмотрели политическое урегулирование конфликта в Сирии в контексте итогов состоявшегося накануне сочинского саммита астанинского формата, а также кризис на Украине.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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