Власти Астрахани подписали на форуме в Сочи соглашение о строительстве канатной дороги

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Астрахани подписали на полях Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение с компанией "Национальные канатные дороги" о строительстве фуникулера, который соединит Кировский и Трусовский районы города, передает корреспондент ТАСС.

Власти рассчитывают, что воздушный мост станет новым туристическим объектом и хорошей альтернативой существующим маршрутам общественного транспорта, которые проходят по двум мостам через Волгу.

"Мы подписали соглашение о строительстве канатной дороги с мэром Астрахани... Канатная дорога в городе... гораздо дешевле и рентабельнее [чем метро]. Это проект, который окупается и приносит свои плоды", - рассказал ТАСС Шлом, добавив, что реализация проекта в Астрахани находится на начальном этапе.

"Национальные канатные дороги" - совместное предприятие компаний "Курорты Северного Кавказа" и Poma SAS. Первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет 2018-2028 годов от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.