Курс доллара составил 66,65 рубля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,19% - до 2490,16 пункта, РТС - на 1,83%, до 1177,5 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск находился на уровне закрытия предыдущих торгов - 66,65 рубля, курс евро снизился на 0,27%, до 75,08 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,51% - до $65,56 за баррель.

"На фоне громкой новости о задержании топ-менеджмента крупной инвесткомпании Baring Vostok, которая, очевидно, негативно влияет на инвестклимат, начало новой недели может показать падение российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2450-2470 пунктов, РТС - 1140-1150 пунктов", - полагает партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

"Рублевые пары будут сильно зависеть от новостей про американские санкции. Курс доллара в понедельник может составить 66,8-67 рубля за $1, евро - 75,3-75,5 рубля", - добавила она.