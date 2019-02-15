Власти Кубани заключили на инвестфоруме в Сочи соглашения на 298 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения по реализации проектов в сферах жилищно- коммунального хозяйства, агропромышленного и топливно- энергетического комплексов, а также строительства на общую сумму 298 млрд рублей, что на 56 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

"Регион заключил 228 соглашений на сумму более 298 млрд рублей. Это на 56 млрд больше, чем в прошлом году. В этом году наибольший интерес среди инвесторов вызвали наши проекты в сфере ТЭК и ЖКХ, АПК и строительстве", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

По словам губернатора, инвесторы осознают, что вложения, сделанные в проекты промышленного сектора Кубани на форуме, окупятся, так как это одна из успешно развивающихся отраслей региона. Он добавил, что популярностью у гостей форума пользовалась дегустационная зона с продукцией "Сделано на Кубани" на экспозиции региона.

Среди приоритетных соглашений глава региона отметил туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Маршруты по местам, где в античности располагались города древнего государства - всего 10 городов и поселков, - разработали туроператоры Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя. Первые туристы поедут по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что на инвестфоруме были подписаны ряд соглашений, среди которых строительство теплоэлектростанции стоимостью 51,1 млрд рублей и мощностью 500 мегаватт в Крымском районе на Кубани. В Геленджике построят новый аэрпорт с объемом инвестиций порядка 4 миллиардов рублей, компания "Абрау-Дюрсо" инвестирует более 1 миллиарда рублей в закладку более 700 га виноградников с европейскими сортами винограда в Анапе. Южный завод тяжелого станкостроения на Кубани планирует вложить более 3 млрд рублей в развитие производства на предприятии, являющимся преемником одного из старейших и крупнейших промышленных предприятий на Кубани - завода имени Седина.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.