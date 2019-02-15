Фонд развития моногородов считает победой создание в них новых ТОР

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Создание новых территорий опережающего развития (ТОР), большинство из которых расположатся в моногородах, стало большой победой для муниципалитетов, считает глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она также отметила, что в каждом из этих городов необходимо создать свою улицу, которая была бы центром притяжения для местных жителей и гостей, подобно Никольской улице в Москве.

Свое мнение о перспективах развития моногородов Макиева высказала в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщалось, на встрече с руководителями регионов в Сочи премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны. 11 из них расположены в моногородах и три - в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

"Я считаю, что это большая победа тех городов, которые дождались этого радостного события, потому что действительно шли дискуссии в правительстве, насколько эффективен этот инструмент поддержки. Принято решение, которое мы сегодня с большим воодушевлением восприняли", - сказала Макиева.

По словам главы Фонда, указанные города получили шанс на ускоренное развитие. "Города, которые получили этот статус, доказали, что инвесторы, которые готовы туда прийти, готовы изменить город, изменить экономику города. Для муниципалитетов это шанс обрести новую экономику <…> я думаю, что этот маховик очень сильно закрутится", - сказала она.

В каждом городе - своя Никольская

Макиева также отметила, что Фонд развития моногородов намерен создать в таких городах улицы, которые станут местом притяжения для жителей и гостей, по аналогии с улицей Никольской в Москве.

Ранее редактор портала "Словари ХХI века", кандидат филологических наук Алексей Михеев сообщил ТАСС, что благодаря Чемпионату мира по футболу в 2018 году в России появился своего рода "топоним года" - "Никольская". Улица рядом с Красной площадью во время проведения чемпионата стала местом притяжения и общения футбольных болельщиков со всего мира.

"Улица Никольская в Москве до чемпионата не была популярна <…> Мы хотим в каждом городе создать такое место притяжения. Такой условный проект у нас называется "Каждому моногороду улицу Никольскую". Люди могут выбрать улицу, а мы поможем сделать ее притягательной. Мы готовы поддержать предпринимателей, которые придут на эту улицу, льготными займами под 0% годовых на 15 лет", - сказала Макиева.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.