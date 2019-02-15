Около 60 АЗС построят в Краснодарском крае к 2023 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 60 автоматических автозаправочных станций построят к 2030 году в Краснодарском крае. Соглашение об этом с объемом инвестиций в размере 1,5 млрд рублей между краевыми властями и инвестором подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы департамента потребительской сферы Краснодарского края Анжелика Ефимова.

"Группа компаний "Флэш" планирует реализовать инвестиционный проект "Размещение автоматической сети автомобильных заправочных станций "Флэш" на территории Краснодарского края. Речь идет о размещении в крупных и средних населенных пунктах Краснодарского края порядка 60 автоматических АЗС "Флэш" общим объемом инвестиций в размере 1,5 млрд рублей (с НДС). Планируемый срок окончания строительства - четвертый квартал 2023 года", - сказала Ефимова, уточнив, что будет создано 100 новых рабочих мест.

Собеседница агентства добавила, что вблизи населенных пунктов края, внутри жилых районов и на территории торговых комплексов будет оборудована сеть автоматических АЗС, работающая в автоматическом режиме. Такой режим работы позволит повысить пропускную способность АЗС, за счет оптимизации капиталовложений топливо будет стоить дешевле по сравнению с обычными АЗС при сохранении высокого уровня качества, что имеет особую социальную значимость после произошедшего в 2018 году роста цен на бензин.

На заправочных станциях обеспечат высокий уровень пожарной безопасности, они будут занимать небольшие площади, около 500-700 кв. м (с учетом выездов и въездов), что важно и для небольших населенных пунктов и для крупных городов, где существует загруженность инфраструктурными объектами.

Группа компаний "Флэш" была образована в 2008 году. Согласно данным на сайте компании, основными направления ее деятельности являются сельское хозяйство и рыбопереработка, автозаправочные системы и энергоресурсы, производство строительных материалов, а также гостиничный бизнес.

По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 января 2018 года Краснодарский край занимал третье место среди российских регионов по количеству автомобилей, этот показатель составлял 1,78 млн единиц. Кубань является одним из основных туристических регионов страны, в 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозировался на уровне 16,2 млн человек. Кроме того, край является транзитным при осуществлении поставок различной продукции в Крым и ведет активную экспортную деятельность. В регионе ведется строительство новых дорог после увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуры в связи с запуском автодорожной части Крымского моста.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.