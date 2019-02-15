Дагестан создает систему, исключающую ненормативное потребление газа

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан наводит порядок в системе газоснабжения и создает систему, при которой ненормативное потребление газа будет невозможным. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Дагестана Владимир Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы сейчас провели первую инвентаризацию нашей республиканской собственности. Теперь ведем другую работу - по наведению порядка в системе газоснабжения республики. Мы делаем систему, когда ненормативное потребление газа будет невозможным", - сказал Васильев.

"Мы провели всю инвентаризацию сетей. Мы установили тысячу с лишним километров задвоенных сетей, бесхозных сетей, нашли те сети, которые приходили по улицам без названий к домам без номеров. Теперь такого уже нет. Мы разобрались со всеми этими вещами", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что "эти вопросы надо решить, потому что республика сегодня должна [за газ и электроэнергию] более 40 млрд рублей".

Ситуация в Дагестане

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.

За 10 месяцев 2018 года в Дагестане были выявлены крупные хищения газа, ущерб от которых составил почти 1,5 млрд рублей. За этот период в правоохранительные органы было подано 4321 заявление, в том числе 529 - в отношении юридических лиц.

Как ранее сообщал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Ражидин Эфендиев, по состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность за поставленный газ в республику составляла более 12 млрд рублей, за электроэнергию - более 28 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.