Госдолг Орловской области снизился на 12% в течение 2018 года

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный долг Орловской области по итогам 2018 года снизился на 12% благодаря перекредитованию коммерческих займов. Размер госдолга составляет сейчас 18,135 млрд рублей, cообщил ТАСС глава региона Андрей Клычков во время работы Российского инвестиционного форума.

"В октябре 2017 года госдолг Орловской области был 106%. В течение 2018 года мы очень кропотливой работой занимались перекредитованием коммерческих кредитов, разместили 5 млрд облигаций, получили возможность замещения коммерческого кредита на бюджетный. На сегодняшний момент госдолг составляет 94% от налоговых и неналоговых поступлений первоначально утвержденного бюджета", сказал он и уточнил, что размер госдолга составляет 18,135 млрд рублей.

По словам Клычкова, благодаря перекредитованию удалось снизить госдолг на 206 млн рублей, еще около 500 сэкономили на его обслуживании. Подобная работа будет проведена и в 2019 году с одним отличием - область намерена не оформлять коммерческих кредитов впервые за почти 10 лет.

Ранее сообщалось, что бюджет города Орла на 2019 год сформирован бездефицитным: объемы расходов и доходов в 2019 году составят 31,759 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.