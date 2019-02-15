Эксперты: развитие рынка "зеленых" облигаций в России требует государственной поддержки

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Формирование в России рынка "зеленых" облигаций требует поддержки со стороны государства. К такому выводу пришли участники дискуссии о "зеленом" финансировании, прошедшей в пятницу в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Средства от приобретения "зеленых" облигаций идут на экологические проекты. Первый в России выпуск подобных бумаг состоялся в декабре 2018 года. Формирование и развитие системы "зеленого" финансирования рассматривается сегодня как составная часть национальной стратегии развития, в частности, при реализации национальных проектов. Важность развития этого механизма подчеркнул в ходе дискуссии замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Мы понимаем, что "зеленые" облигации - это мировой тренд, по моей информации, рынок "зеленых" облигаций - $390 млрд... Мы опаздываем, и нам надо ускориться", - сказал Торосов.

По его словам, в мире спрос на "зеленые" облигации идет от инвесторов, а не от эмитентов, однако российский рынок еще не сформирован, поэтому инвесторов нужно поддерживать.

"В этой связи мы планируем обсудить полный или частичный отказ от налога на процентный доход по "зеленым" облигациям, распространить на "зеленые" облигации по аналогии с ценными бумагами высокотехнологичного сектора возможность применения налоговой ставки от дохода от реализации таких ценных бумаг. Также хотим с ЦБ проработать, чтобы у инвесторов на капитал все-таки была какая-то льгота в плане "зеленых" облигаций", - отметил замминистра.

О механизмах господдержки, разработанных Минпромторгом, рассказал участникам дискуссии замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. "Мы запускаем в этом году механизм субсидирования "зеленых" облигаций, собираемся компенсировать часть базовой ставки по купонному доходу, на три года на эти цели [предусмотрено] 9,3 млрд рублей", - сказал Осьмаков.

Субсидирование "зеленых облигаций", по его мнению, должно стимулировать приток инвестиций в экологические проекты.

Необходимость государственной поддержки "зеленых" инвестиций отметила и управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. "Государство и различные ведомства должны такие проекты поддерживать, потому что они направлены на развитие экологичности в стране", - подчеркнула Кузнецова, добавив, что Московская биржа в этом году планирует создать специализированный сектор "зеленых" облигаций.

Кто поставит метку?

Между тем, по словам экспертов, многие вопросы, связанные с развитием "зеленых" облигаций, в России сегодня не урегулированы. Так, по словам Торосова, до сих пор нет законодательного определения таких ценных бумаг.

"На наш взгляд, нужно не изобретать некую новую сущность, а взять стандарты ICMA [Международная ассоциация рынков капитала] и их у нас зафиксировать, определиться с верификаторами, которые будут подтверждать "зеленость" облигации, определиться с поддержкой эмитента и инвестора. Тем самым мы не закроем лазейку для международных инвестиций на наш сектор, если мы будем изобретать свою сущность, могут быть проблемы", - предположил Торосов.

Ему возразил директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Владимир Таможников. "Международная система верификации - это уже устоявшаяся история, там все процессы налажены, но это дороже для эмитента, по нашим оценкам, 2-3% от стоимости выпуска будут затрачены на то, чтобы получить отметку "зеленое"... Мы за создание российского методологического центра и системы верификации, потому что это на старте дешевле. И у нас есть понятный пользователь этой системы - государство, которое готово выделять на это субсидии", - пояснил свою позицию Таможников.

"Мы находимся в той точке развития, когда нам нужно очень четко определить перспективу: что нужно менять и корректировать, чтобы "зеленое" финансирование стало частью нашей жизни, частью жизни бизнеса. Я как эколог считаю, что у нас все инвестиции должны быть "зелеными", они должны быть ответственными. Каждый рубль должен быть "зеленым"", - поделился мнением модератор дискуссии, руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.