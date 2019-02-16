Кандидат в президенты Украины считает, что Киев может заменить российский газ на рынке ЕС

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута выразил мнение, что Киев в состоянии заменить поставки российского газа на европейском рынке.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - написал он в Facebook.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опубликованным ранее опросам общественного мнения, рейтинг поддержки Таруты варьируется от 0,5 до 1%. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Тарута относится к группе кандидатов, "которые не имеют реальных шансов стать президентом, но имеют амбиции привести свои партии в парламент".

Газовые мощности

Согласно последним данным "Укргаздобычи" - крупнейшей газодобывающей компании Украины, добыча природного газа в стране за весь 2018 год составила 15,496 млрд куб. м. При этом в компании признают, что "большинство месторождений, которые дают 95% голубого топлива, истощены до 87%".

Собственное потребление газа на Украине, как сообщил "Укртрансгаз", за минувший год составило 28,5 млрд куб. м.