Главы МИД РФ и ФРГ обсудили с бизнесменами двух стран сотрудничество в высоких технологиях

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили с представителями деловых кругов двух стран экономическое сотрудничество с акцентом на сферу высоких технологий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего в субботу бизнес-завтрака.

"Обсужден широкий круг вопросов двусторонней экономической повестки дня с акцентом на развитие сотрудничества в высокотехнологичных сферах", - информировали в министерстве.

Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие взаимного товарооборота, который по итогам 2018 года достиг показателя в €60 млрд, и усилия правительства России по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в стране.

"Особое внимание было уделено налаживанию прагматичного диалога между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией в части гармонизации норм и стандартов", - добавили в МИД РФ.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. Как ожидается, на ней выступит глава российской делегации Сергей Лавров.