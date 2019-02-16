Высотную башню при крупнейшем в Москве ТПУ планируют построить в 2022 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Строительство высотной башни с офисами и апартаментами, которая будет входить в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская", планируют начать в Москве в 2020 году, сообщил в субботу журналистам первый замгендиректора АО "Мосинжпроект" по девелопменту Альберт Суниев.

"По [высотной] башне: думаю, что до конца 2020 года зайдем на строительство. А завершить его планируется до конца 2022 года", - сказал он.

По его словам, пока "Мосинжпроект" планирует возводить объект собственными силами, но в то же время готов рассмотреть предложения от инвесторов. "Если будут интересные предложения, у нас есть варианты совместной реализации проекта: либо по договору соинвестирования, либо мы можем принять решение о реализации на торгах этого проекта", - отметил Суниев.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" начнет работать на полную мощность в конце 2019 года. ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке столицы. Пересадочный узел объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и Московское центральное кольцо. "Мосинжпроект" - один из трех операторов программы строительства ТПУ в Москве.