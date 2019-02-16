Камчатка ожидает более 7 млрд рублей инвестиций в туризм за ближайший год

ТАСС, 16 февраля. Власти Камчатского края ожидают в ближайшие год-полтора более 7 млрд рублей инвестиций в туристическую отрасль, за три года турпоток в регион вырос почти в пять раз, сообщил ТАСС в субботу глава региона Владимир Илюхин.

"Если говорить в целом о туристическом потоке, он растет, мы за последние годы нарастили его примерно с 50 тыс. до почти 250 тыс. человек по итогам 2018 года <...> Рост значительный в последние три года <...> Сегодня бизнес понял, что это может быть рентабельным, вкладывается значительно в создание необходимой инфраструктуры, в том числе и в строительство гостиниц, баз отдыха, туристических баз, обустраиваются новые туристические маршруты <...> Мы ожидаем больше 7 млрд рублей в ближайшие год-полтора вложений в эту сферу", - сообщил Илюхин.

Он уточнил, что развитию туризма и привлечению инвестиций способствуют принятые меры поддержки и новые экономические режимы - территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Туризм - одна из быстрорастущих отраслей экономики Камчатского края. Число иностранных туристов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 83%. В последние годы объем инвестиций в инфраструктуру отрасли составляет порядка 2 млрд рублей.