ФТС: расширение продэмбарго поможет сократить незаконный ввоз продуктов в Россию

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить перечень продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из ряда других стран для того, чтобы минимизировать случаи ввоза попавшей под продэмбарго продукции обманными способами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

Письмо с перечнем продукции, которую предлагается добавить в список запрещенной к ввозу, было направлено в Минсельхоз 13 февраля, указали в ФТС. "Предлагаемые изменения обусловлены регулярным выявлением попыток незаконного ввоза санкционной продукции путем использования товаров прикрытия, путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны происхождения, путем перемаркировки товаров", - пояснили в ведомстве, добавив, что наиболее характерным примером использования товаров прикрытия является ввоз хамона из ЕС под видом продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного товарного кода.

"Таким образом, расширение перечня позволит минимизировать возможность применения подобных схем и обеспечить контроль за соблюдением введенных ограничений", - заключили в ведомстве.

Как сообщал в пятницу РБК, подготовленным ФТС документом предлагается распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Запрет предлагается ввести на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Также под запрет подпадут живые животные: лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица.

Кроме того, в перечень предлагается внести солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве. Исключение - специализированная пищевая продукция для питания спортсменов.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины.