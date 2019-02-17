Кадыров сообщил, что обсудит в Абу-Даби вопросы сотрудничества между Чечней и ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен обсудить вопросы сотрудничества между республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), куда он прибыл с рабочей поездкой.

"По приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайана прибыл в Объединенные Арабские Эмираты", - написал Кадыров на своей странице в Mylstory. "В ходе визита рабочие встречи с высшими должностными лицами страны, будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружеских отношений между ОАЭ и Чеченской Республикой, имеющих важное значение в целом для взаимовыгодных связей между ОАЭ и Россией", - информировал глава Чечни, сообщивший также что планирует посетить международную выставку вооружений "Айдекс-2019" (IDEX 2019).

Как сообщалось ранее, общий объем инвестиций ОАЭ в Чеченскую Республику превышает 350 млн долларов. Инвесторы из этой страны участвуют в строительстве многофункционального комплекса "Ахмат тауэр" и самого крупного торгового центра на Северном Кавказе - "Грозный молл". В ближайшее время планируется завершить строительство международного университета в Грозном, рассчитанного на 5 тыс. студентов.