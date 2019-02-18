"Ъ": нефтяники предложили изменить параметры демпфирующего механизма

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Представители российских нефтяных компании на совещании у вице-премьера Дмитрий Козака предложили изменить параметры демпфирующего механизма, который предусматривает сглаживание влияния резких изменений цен на нефть на внутренний рынок топлива. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным газеты, в связи с низкими экспортными ценами на бензин нефтяникам необходимо заплатить 10 млрд рублей в бюджет за январь и еще 4 млрд - за февраль. Поэтому нефтяные компании хотят изменить демпфер таким образом, чтобы при цене на нефть в диапазоне $60-65 за баррель выплаты оказались нулевыми.

По словам собеседника издания, параметры демпфера, который был введен для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами, обсудят на этой неделе на совещании у Козака. Решений о корректировке, по данным издания, пока нет, но правительство обсуждает предложения.

В то же время представитель Минфина сообщил газете, что на данный момент демпфер работает эффективно и ведомство считает нецелесообразным прощать нефтяным компания выплату в бюджет в условиях их высокой прибыльности.