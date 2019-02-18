"Ъ": ГАЗ и VW могут вложить еще 13,7 млрд рублей по специнвестконтракту при снятии санкций

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Группа ГАЗ Олега Дерипаски и Volkswagen (VW) могут дополнительно вложить 13,7 млрд рублей в развитие совместных продуктов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) отечественного автоконцерна. Это произойдет в случае снятия санкций с группы ГАЗ, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Партнер в лице VW будет привлечен в случае снятия санкций с группы ГАЗ, а средства направлены на развитие производства среднетоннажных грузовиков ГАЗ и тяжелых грузовиков "Урал", а также выпуск новых моделей: легкого коммерческого автомобиля VW Crafter и тяжелых грузовиков MAN", - отмечается в публикации.

Согласно заключенному ранее специнвестконтракту с группой ГАЗ, автопроизводитель должен направить на модернизацию и развитие модельного ряда 20,9 млрд рублей. По данным "Коммерсанта", в контракте не фигурирует Volkswagen. Однако в нем упоминается, что "в течение двух лет с момента снятия санкций с группы инвестор и компания-партнер проведут переговоры о возможном сотрудничестве в части производства продукции, и компания-партнер примет на себя обязательства в рамках контракта".

В группе ГАЗ отказались комментировать условия СПИК.

Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ, были 6 апреля 2018 года включены в SDN-список минфина США. 14 февраля 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что минфин работает по вопросу снятия санкций США с группы.