Бензин в России с 11 по 15 февраля подешевел на 2-3 копейки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 февраля 2019 года снизились на 3 копейки и 2 копейки соответственно и составили 41,99 рубля и 45,14 рубля за 1 л. Дизельное топливо подешевело на 4 копейки, до 47,66 рубля за 1 л, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе - на 8 копеек, до 42,63 рубля за 1 л.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 39 тыс. 604 рубля за 1 т, что на 93 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 296 рубля, до 40 тыс. 24 рубля за 1 т.

Наибольшее снижение цен на Аи-95 отмечалось в Центральном федеральном округе, где этот вид топлива подешевел на 5 копеек, до 45,13 рубля за 1 л.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41 тыс. 167 рубля за 1 т, что на 215 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 342 рубля, до 41 тыс. 565 рублей за 1 т.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов больше всего снизилась в Южном федеральном округе - на 13 копеек, до 46,47 рубля за 1 л. Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 36 рублей и составила 61 тыс. 51 рубль.