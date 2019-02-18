Минпромторг будет выдавать справки фармпроизводителям для упрощения экспорта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило изменения в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" для упрощения доступа на внешние рынки фармацевтических субстанций, произведенных в России. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, предложенные изменения предусматривают возможность выдачи специального документа, который подтверждает, что производство фармацевтической субстанции было осуществлено в соответствии с правилами надлежащей производственной практики. Страна, в которую ввозится фармацевтическая субстанция, сможет получить эту справку от производителя.

"Документ будет разработан в формате, рекомендуемом ВОЗ, и позволит эффективно осуществлять экспортно-импортные операции с фармацевтическими субстанциями, а также будет способствовать увеличению доли экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта", - отмечают в Минпромторге.

Изменения могут вступить в силу в марте 2019 года.