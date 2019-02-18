Евросоюз готов нарастить объем финансирования проектов в Белоруссии

МИНСК 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз считает возможным нарастить объем финансирования проектов в Белоруссии. Об этом заявил в понедельник журналистам Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас в ЕС разрабатывается бюджетный план на предстоящие почти 10 лет, важная его глава - финансирование проектов по линии политики соседства, в том числе по линии Восточного партнерства (ВП), а также проектов, которые будут касаться вашей страны, - сказал Эттингер. - У нас есть возможность, и мы видим необходимость нарастить объем финансирования этих проектов".

По его словам, стороны решили создать рабочую группу, в состав которой войдут эксперты от Белоруссии и Еврокомиссии, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и области для реализации будущих совместных проектов. Среди них Еврокомиссар назвал трансграничную транспортную инфраструктуру, напомнив о важной транзитной роли Минска, который географически расположен между Россией и ЕС.

Эттингер добавил, что сейчас идет обсуждение приоритетов будущего развития отношений в рамках инициативы ВП, в том числе планируется разработать ряд прагматичных взаимовыгодных проектов. "Проектов, которые будут иметь положительное значение и для Беларуси, и для ЕС, прежде всего речь идет об экономике", - сказал он. Еврокомиссар отметил важность темы сотрудничества в ядерной безопасности и выразил надежду, что в ближайшее время вопросы в этой сфере будут урегулированы.

Диалог между Минском и ЕС

По словам Эттингера, в последние годы удалось достичь значительных успехов в диалоге между Белоруссией и ЕС. "Это касается нормализации этого диалога, его открытости. Уверен, что обе стороны заинтересованы в продолжении этой тенденции", - сказал Еврокомиссар. По его словам "очень убедительно выглядит позиция Беларуси, касающаяся стабильности и безопасности в регионе, отмечены ее усилия по скорейшему урегулированию ситуации на Украине".

"Хочу добавить, что независимость Беларуси, самостоятельность, суверенитет, как соседа Европейского союза и России, - это наша совместная ответственность и обязанность", - отметил Эттингер. По его словам, географическая ситуация не изменится никогда, Минск всегда будет находиться между Москвой и Брюсселем, поэтому задача состоит в том, чтобы "использовать эту ситуацию для того, чтобы люди получали преимущества от этого соседства, а не испытывали какие-то трудности".