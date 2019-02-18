Более 400 рабочих мест планируется создать в карельской ТОСЭР Костомукша

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти приграничного моногорода Костомукша в Карелии рассчитывают привлечь почти 3,4 млрд рублей инвестиций и создать более 400 новых рабочих мест за счет территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник городского управления экономического развития Зоя Бубнова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 февраля сообщил, что подписал постановление правительства о создании ТОСЭР в Костомукше.

"У нас планируется создать 426 новых рабочих мест и привлечь большой объем инвестиций - 3 млрд 373 млн рублей. Потенциальных резидентов у нас семь", - сказала Бубнова.

По ее словам, инвесторы, в частности, планирую построить в Костомукше спортивно-туристический комплекс "Карельская деревня", создать производства по глубокой переработке древесины и выпуску комплектов деревянного домостроения. Кроме этого, одна из компаний намерена реализовать проект по переработке дикоросов.

Собеседник агентства отметила, что Костомукша является территорией, причисленной к районам Крайнего Севера. Одним из сдерживающих факторов для прихода инвесторов в моногород являются большие расходы на зарплату. Благодаря созданию ТОСЭР резиденты смогут получить налоговые льготы.

"Самый большой плюс для нас, что инвестору дается право снизить страховые взносы с фонда оплаты труда с 30% до 7,6%. Мы считает, что ТОСЭР также заинтересуются финские предприниматели, которым эта мера поддержки тоже будет плюсом", - сказала Бубнова.

По ее словам, финский бизнес в 2018 году интересовался у властей Костомукши созданием территории опережающего социально-экономического развития. "Сейчас мы будем усиленно работать с ними", - уточнила представитель администрации.

Костомукша - самый молодой город Карелии, в котором проживают 29 тыс. человек. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году. Градообразующим предприятием является горно-обогатительный комбинат "Карельский окатыш", входящий в ПАО "Северсталь". Сейчас статус ТОСЭР в республике имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.