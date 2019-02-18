Промышленные производители России в январе снизили цены на свои товары на 3,3%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в России в январе 2019 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с декабрем 2018 года на 3,3%, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, в январе 2018 года цены промпроизводителей выросли на 0,2%.

В январе 2019 года снижение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 8,1%, на сырую нефть - 7,3%.

В обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: бензин - на 19,1%, сжиженные пропан и бутан - на 17,2%, судовое топливо - на 9,3%, дизельное топливо - на 9,2%, нефтяной кокс - на 8%, нефтяные парафины - на 6,8%, реактивное топливо - на 6,2%, газовый конденсат - на 5,4%, нефтяные битумы - на 4,9%, топочный мазут - на 3,5%.

В металлургическом производстве на 4,7% уменьшились цены на алюминий, на 3,5% - прочие цветные металлы и ядерное топливо, на 2,5% - чугун, сталь и ферросплавы.

На 5% снизились цены на прочие основные органические химические вещества, на 3% - на синтетический каучук в первичных формах.