Медведев: сумма контрактов, заключенных на Сочинском форуме, составила 1 трлн рублей

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Общая сумма контрактов, заключенных в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, достигла 1 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Если говорить о результатах, то отмечу, что при проведении форума обычно подписываются контракты. Во всяком случае, вот сейчас по данным Росконгресса, таких контрактов уже было подписано приблизительно на 1 трлн рублей, что в общем весьма прилично, имея в виду интересы инвесторов", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, в ходе форума обсуждалась реализация национальных проектов, взаимодействие с регионами, бизнесом и экспертами. "Все эти предложения, конечно, нужно тщательно проанализировать. Ну и наиболее значимые должны получить форму поручений. Прошу их подготовить", - сказал глава правительства.

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