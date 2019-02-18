Медведев призвал разработать особые меры развития в России отрасли микроэлектроники

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Необходимо разработать особые меры развития в России отрасли микроэлектроники, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Раз пока у нас все развивается не очень успешно в этом направлении, значит нужны какие-то особые идеи и особые меры поддержки, потому что этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны, к нему нужно специально так и относиться, уделять ему повышенное внимание. Ну и соответственно, использовать нестандартные меры поддержки", - сказал Медведев.

Как отметил премьер-министр, микроэлектроника является базой для производства самого широкого спектра продукции: от бытовой техники до космических спутников. "Мы этому направлению уделяем достаточно серьезное внимание в рамках "Цифровой экономики". Речь идет о создании устойчивой информационной инфраструктуры", - сказал Медведев.

Он напомнил, что уровень развития микроэлектроники в России пока отстает от ведущих стран. "В значительной степени мы зависим от зарубежных поставщиков", - сказал премьер-министр, напомнив, что на состоявшемся две недели назад совещании было принято решение разработать дополнительные меры поддержки отрасли.