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РФПИ, ОАЭ и Саудовская Аравия могут инвестировать в РФ более $2 млрд в 2019 году

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что сумма инвестиций Саудовской Аравии в российские проекты составила $2,5 млрд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Объем прямых инвестиций, привлеченных РФПИ совместно с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравией в Россию, может составить $2 млрд в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире канала "Россия-24".

"Мы видим, что резко нарастим инвестиции с эмиратской стороны, с саудовской стороны в этом году, и ожидаем, что инвестиции от них в Россию в этом году составят чуть более $2 млрд вместе с РФПИ", - сказал он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в конце января, Дмитриев сообщал, что сумма инвестиций Саудовской Аравии в российские проекты составила $2,5 млрд.

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ОАЭРоссияСаудовская Аравия
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