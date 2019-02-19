Около 70 соцобъектов построят в 2019 году в центрах экономического роста в ДФО

ТАСС, 19 февраля. Строительство порядка 70 социальных объектов планируется завершить в 2019 году в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщил во вторник на межрегиональном муниципальном форуме общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" в Хабаровске директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

"Минвостокразвития проводит совместно с регионами работу по реализации планов социального развития центров экономического роста. Общий объем прямого межбюджетного трансферта составляет [более] 65 млрд рублей. Утверждены девять комплексных планов социально-экономического развития, 241 мероприятие <...> В 2019 году планируем завершить [строительство] 70 объектов", - сказал он.

Согласно информации Минвостокразвития, центры экономического роста - это места, где локализованы инвестиционные проекты. В этих центрах созданы территории опережающего развития (ТОР), распространен режим Свободного порта Владивосток (СПВ), реализуются инвестиционные проекты, появляются поселения получателей "дальневосточных гектаров", расположены приграничные территории. Всего на Дальнем Востоке определили 41 центр роста.