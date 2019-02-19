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"Вертолеты России" начнут поставки "Ансатов" в Китай в 2019 году

Как сообщили в Ростехе, машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в этом году начнет поставки вертолетов "Ансат" с медицинским модулем в рамках контракта с Ассоциацией медицины катастроф Китая, сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019.

Контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат" был подписан в ноябре 2018 года на выставке Airshow China.

"На последней выставке в китайском Чжухае холдинг подписал контракт на поставку Ассоциации медицины катастроф КНР 20 "Ансатов" с медицинскими модулями, первые машины будут отгружены в 2019 году", - сказал он.

Машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации. В холдинге ранее отмечали, что купленные "Ансаты" при оснащении медицинским модулем могут использоваться для оказания первой помощи, экстренной эвакуации пациентов, в том числе в местности со сложным рельефом.

В России "Ансаты" используются в санитарной авиации. С 2017 года региональным службам было поставлено 11 таких вертолетов, до конца года будут переданы еще семь. В сентябре холдинг подписал контракт на поставку 104 медицинских "Ансатов" для российской Национальной службы санитарной авиации.

"Ансат" - легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет, который может применяться в транспортной, пассажирской, санитарной авиации, заниматься патрулем.

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