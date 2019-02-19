МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" продает 51% акций "Лидер-Инвеста" девелоперской группе Etalon за 15,2 млрд руб., говорится в сообщении "Системы".

"Группой АФК "Система" подписана обязывающая документация о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест", ведущего московского девелопера жилой недвижимости, Etalon Group plc, одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15,2 млрд рублей. По итогам сделки доля группы АФК "Система" в "Лидер-Инвест" составит 49%", - отмечается в сообщении.

В АФК не уточнили, когда именно будет закрыта сделка.