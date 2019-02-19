В ЦБ сообщили, что информацией о кибератаках обмениваются более 600 организаций

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Информацией о кибератаках через автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ), разработанную Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, обмениваются уже более 600 организации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Сегодня информационный обмен через АСОИ ФинЦЕРТа осуществляют более 600 организаций, среди них 437 банков, 39 небанковских кредитных организаций, 77 страховых организаций и 63 иные организации", - сказал он.

Ранее ФинЦЕРТ сообщал, что все российские банки подключились к АСОИ.

Скобелкин добавил, что на платформе АСОИ создана и введена в тестовую эксплуатацию автоматизированная система "Фид-Антифрод", база данных об операциях по переводу денежных средств без согласия клиентов.

"С момента ее запуска [системы "Фид-Антифрод"] мы получили информацию о 25 тыс. операций, осуществленных без согласия клиентов", - добавил он.

Также зампред ЦБ сообщил, что в 2019 году Банк России планирует полностью автоматизировать информационный обмен через АСОИ и запустить "Фид-Антифрод" в "боевую эксплуатацию", добавив возможность подключения к ней некредитных организаций.

ФинЦЕРТ - структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ РФ, созданное в 2015 году. ФинЦЕРТ собирает и обрабатывает поступившую от организаций информацию о произошедших и предотвращенных компьютерных атаках, пострадавших организациях и их клиентах, а также о лицах и организациях, причастных к совершению компьютерных атак, средствах и методах их совершения. На основе анализа получаемых данных ФинЦЕРТ уведомляет участников обмена об угрозах в области информационной безопасности для снижения объемов хищений денежных средств.