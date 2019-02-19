СМИ: Китай намерен создать на юге страны зону ускоренного развития

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 февраля. /ТАСС/. Госсовет КНР обнародовал план по созданию на юге страны, в дельте реки Жемчужная, зоны ускоренного экономического и инновационного развития. Ставится задача превратить к 2035 году регион "Большого залива", который включает Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун, в высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности, сообщает во вторник газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, проект воплощает амбиции председателя КНР Си Цзиньпина по интеграции 11 городов в важный инновационный центр международного значения, способный конкурировать с Силиконовой долиной США и регионом Токийского залива. По оценкам экспертов, к 2035 году ВВП района "Большого залива" более чем удвоится и достигнет от 3,2 до $4,1 трлн, что превысит показатель ВВП Великобритании.

Ключевыми городами названы Гонконг, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Что касается Гонконга, ставка делается на дальнейшее укрепление его статуса как международного финансового и торгового центра, крупного транспортного узла и авиационного хаба. Макао (бывшее португальское владение, крупная игорная зона - прим. ТАСС) отводится роль центра туризма и платформы для развития торговли с португалоязычными странами. Гуанчжоу будет играть лидирующую роль в качестве административного центра провинции Гуандун, а Шэньчжэнь приобретет статус специальной экономической зоны и ведущего центра развития инноваций и технологий.

План объемом в 56 страниц предполагает прежде всего скоординировать сотрудничество городов по самым разным направлениям - в расширении транспортной инфраструктуры, развитии производственных центров с упором на инновации, усилении финансовых и бизнес-связей, сфере образования, защите окружающей среды и т.д.

Район "Большого залива" охватывает специальные административные районы Гонконг, Макао и девять городов и городских округов провинции Гуандун (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Чжуншань, Фошань, Хуэйчжоу, Цзянмэнь и Чжаоцин). Регион площадью 56 тыс. кв. км с населением 69 млн человек является одним из самых развитых в КНР и дает 12% ВВП страны. В дельте реки Жемчужная реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов, а в октябре 2018 года открылось движение по самому протяженному 55-километровому морскому мосту Гонконг - Макао - Чжухай.